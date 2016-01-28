Афины , 28 января, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В береговой охране Греции заявили 28 января, что в результате затопления лодки в Эгейском море погибли 11 человек, сообщает Associated Press.

englishworldwide.ning.com Лодка с мигрантами

Обстоятельства трагедии на данный момент неизвестны. Сообщается, что суда береговой охраны Греции и агентства по охране внешних границ Frontex выполняли операцию по поиску и спасению у побережья греческого острова Самос. Живыми спасателям удалось найти 10 человек.

Среди погибших, как сообщается, семь детей, три мужчины и одна женщина. Это уже второй за два дня случай гибели мигрантов, пытающихся перебраться через Эгейское море. Так, 27 января в Эгейском море на севере от острова Кос были обнаружены тела семи погибших, один из них — ребенок.