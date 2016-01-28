Красноярск, 28 января, 2016, 10:31 — ИА Регнум. На ремонт библиотек в 2015 году из бюджета Красноярского края было выделено более 32 млн руб. Только на капитальный ремонт красноярской детской библиотеки им. С. В. Михалкова из краевого и городского бюджетов было потрачено 14 млн рублей. Об этом сообщалось на итоговом заседании оргкомитета по реализации в регионе мероприятий в рамках Года литературы 26 января, в котором приняли участие губернатор Виктор Толоконский, депутаты Законодательного собрания, представители органов исполнительной власти края, администрации города Красноярска, городских и краевых учреждений культуры.

Ирина Шевандронова. В сельской библиотеке

В рамках Года литературы в крае было проведено свыше двухсот мероприятий, направленных на популяризацию чтения, началась модернизация публичных библиотек. «Помещения ремонтировались и оснащались современным оборудованием, внедрялись новые удобные формы работы с посетителями, библиотечный фонд пополнялся новыми книгами», — говорится в официальном сообщении.

Однако в администрации Красноярского края и в краевом министерстве культуры затруднились ответить на вопрос корреспондента ИА REGNUM о степени эффективности расходования вложенных средств: повысилась ли посещаемость «модернизированных» библиотек, увеличился ли интерес красноярцев к чтению, вырос ли престиж литературы?

В ходе прошедшего совещания чиновники обсудили приуроченные к Году литературы проекты, запущенные в 2015 году, и высказали предложения по их дальнейшей реализации. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM консультант отдела по взаимодействию со СМИ пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Алексей Печенкин, речь, в частности, шла о дальнейшем выделении средств на реконструкцию библиотек. «В 2015 году у нас реставрировались библиотеки, например, библиотека им. Михалкова, в следующем году планируется отреставрировать еще три библиотеки — в Дивногорске, Канске и Минусинске», — сказал Печенкин.