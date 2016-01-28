Москва, 28 января, 2016, 10:49 — ИА Регнум. В среду, 27 января, Роскосмос сообщил, что в рамках проекта по развитию наземного космического туризма на космодромах Байконур и Восточный было завершено составление списка туроператоров, которым разрешается организовывать поездки на космодромы. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса на официальной странице «ВКонтакте».

federalspace.ru Ракета космического назначения «Союз-ФГ»

Таким образом, 26 туроператоров из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Калининграда, Байконура, Благовещенска, Оренбурга, Новосибирска и Челябинска получат возможность организовывать туристические поездки на космодромы Байконур и Восточный. Такую же возможность получили еще семь туроператоров из регионов Казахстана и один из Узбекистана.

По словам и. о генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Ранохон Джураевой, развитие наземного космического туризма станет одним из самых эффективных способов популяризации космоса и повышения интереса ко всей космической отрасли в целом. Джураева также объяснила, почему именно туристические агентства будут заниматься организацией поездок на космодромы: «Конечно, услуги будут оказывать туроператоры, ведь наша основная деятельность — качественная работа космодромов». При этом в сообщении Роскосмоса подчеркивается, что лишь туристические компании, которые вошли в реестр, смогут организовывать экскурсии на Байконур и Восточный, остальные такой возможности не будут иметь.

Ранее решить задачу по привлечению большого количества туристов на космодромы не позволяли инфраструктурные возможности, а именно, то, что на Байконуре есть два отеля, в которых при желании могут поселиться иностранные туристы, однако стоимость одной такой поездки могут «потянуть» далеко не все. Так, цена за одну поездку может достигать нескольких тысяч долларов. Вторая инфраструктурная проблема заключается в том, что в дни пилотируемых стартов гостиницы заполнены до отказа и не могут принять всех желающих.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2015 года представитель компании Игорь Буренков заявил, что Роскосмос планирует сделать посещение космодромов более комфортным и привлекательным для туристов. В связи с этим Буренков отметил, что корпорация произведет все инфраструктурные изменения, однако обслуживать и принимать туристов не будет, этой задачей будут заниматься туроператоры.