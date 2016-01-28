Мехико, 28 января, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Более 50% детей в возрасте 10−11 лет, проживающие в мексиканских штатах Мичоакан, Кампече, Герреро, Чихуахуа, «когда-либо пробовали» марихуану, в то время как средний показатель по стране для этой возрастной группы составил 2,3%. Такие результаты указаны в Национальном опросе по употреблению наркотиков среди учащихся за 2014−2015 гг., передает La Jornada.

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Результаты меняются, когда речь идет о детях старшего возраста. 14−16% подростков от 12 до 18 лет штатов Мехико, Кинтана-Роо, Морелос и Халиско пробовали марихуану, в то время как средние показатели по стране для детей этого возраста равны 10,6%.

Отметим, что в ноябре 2015 года Мексика сделала шаг к легализации марихуаны: выращивание марихуаны для личного пользования было одобрено Верховным судом страны.

В Мексике ведутся активные дискуссии о легализации использования марихуаны в медицинских целых. Эту идею поддерживает правящая партия страны и часть парламентариев.