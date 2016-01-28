Москва, 28 января, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Олег Михеев («Справедливая Россия») предложил главе правительства РФ Дмитрию Медведеву ввести «устрашающую» маркировку продуктов питания с повышенным содержанием сахара и жира — газировку и чипсы, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января. Соответствующие изменения, по мнению парламентария, необходимо ввести в техрегламент Таможенного союза.

freshnews.pro Чипсы

Мера должна коснуться картофельных чипсов, которых на 100 грамм продукта приходится больше 12,5 грамм сахара, и газировки, где сахара также приходится более 10 грамм на 100 грамм.

Депутат предлагает на упаковках чипсов и бутылках с газировкой размещать картинки с болезнями, которые те могут вызвать — по аналогии с устрашающими изображениями на пачках сигарет.

Ранее он настатвал на введении акцизов на чипсы и газировку.