Грозный, 28 января, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Больше половины жителей России, принявших участие в опросе «Левада-центра», высказались за недопустимость употребления таких слов, как «враг народа», по отношению к политикам и общественным деятелям. Не поддержали главу Чечни Рамзана Кадырова,назвавшего «врагами народа» представителей внесистемной оппозиции, около 60% опрошенных,пишут «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

При этом и критиков, разразившихся в адрес главы Чечни с заявлениями о получении им фальшивых ученых степеней и нецелевом использовании бюджетных средств, поддерживают всего лишь 22% опрошенных, при 49% затруднившихся ответить на этот вопрос.

По результатам исследования, число жителей России, испытывающих к Кадырову уважение или симпатию, за последний год уменьшилось с 35 до 17%. Зато с 5 до 10% выросло число тех, кто стал негативно относиться к чеченскому лидеру.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января на встрече с журналистами в Грозном глава Чечни Рамзан Кадыров высказался за то, что к представителям внесистемной оппозиции в России следует относиться как к предателям и врагам народа. «Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого», — заявил Кадыров.