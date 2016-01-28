Токио, 28 января, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Пуск новой баллистической ракеты большой дальности может произойти с полигона Северной Кореи в ближайшие дни, сообщает Reuters.

tiexue.net Подвижной ракетный комплекс. КНДР

Информация поступила из компетентного источника в руководстве Японии. Она основана на изучении материалов фотосъёмки полигона Тончанг-ри, расположенного на западном побережье КНДР.

Отмечается, что Токио получил сведения о намерении Пхеньяна запустить очередную ракету во время обсуждения новых санкций в отношении Северной Кореи.

Санкции в отношении Пхеньяна рассматриваются в Совете Безопасности ООН после сообщения об испытании Северной Кореей водородной бомбы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, центральное телевидение КНДР заявило в спецвыпуске 6 января об успешных испытаниях водородной бомбы.