Пекин, 28 января, 2016, 09:49 — ИА Регнум.

Генеральный директор сети McDonald’s в Китае Филлис Чун заявил о расширении сети ресторанов быстрого питания в КНР. Более 250 заведений McDonald’s будут открыты в Китае в 2016 г.

360.mafengwo.cn Ресторан McDonalds в Пекине

В настоящий момент в Китае открыто 2230 ресторанов быстрого питания McDonald’s. В 2015 г. руководство сети McDonald’s в Китае начало сотрудничать с телекоммуникационным гигантом Tencent, которому принадлежит популярный сервис мгновенного обмена сообщениями WeChat. Посетители ресторана McDonald’s в пекинском районе Ванфуцзинь могут заказывать еду и бронировать столик прямо со своего смартфона. Кроме того, около 150 заведений в крупных городах Китая перейдут на новую модель работы. Посетители этих ресторанов смогут сами собрать себе сэндвич, исходя из своих вкусовых предпочтений, а не существующего меню, пишет «Наньцзао жибао».

Из-за ряда скандалов, связанных с качеством продуктов, в 2012 г. и 2014 г. темпы расширения сети McDonald’s в КНР значительно снизились. Главным конкурентом McDonald’s в Китае является Yum Brands Inc., которой принадлежат сети KFC, Pizza Hut и Taco Bell. Восстановление темпов расширения McDonald’s в Китае ожидается через несколько лет.