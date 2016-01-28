Красноярск, 28 января, 2016, 09:46 — ИА Регнум. В Красноярске наркополицейские задержали трех дилеров, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в краевом УФСКН, в общей сложности у них изъяли около 5 кг синтетических наркотиков, известных как «шоколад» и «скорость».

gnk.krasnoyarsk.ru В Красноярске у рок-музыкантов изъяли наркотики

По данным наркополиции, подозреваемые закончили «варить» наркотики в 6 часов утра, а уже в обед в их квартиру зашли сотрудники УФСКН. В ходе обследования помещения в зале и на кухне были обнаружены и изъяты синтетические наркотики общим весом около 5 кг, хранившиеся в обычных полиэтиленовых пакетах.

В квартире нашли весы, мясорубки и прочие приспособления для изготовления наркотического «шоколада» и «скорости», а также музыкальные инструменты (барабаны, гитару) и аппаратуру. Выяснилось, что молодые люди увлекаются рок-музыкой и даже играют в местных рок-группах.

В ведомстве рассказали, что в поле зрения наркополицейских «музыканты» попали в ноябре 2015 года. Вместе с ними в наркобизнесе участвовала и 21-летняя девушка одного из подозреваемых. Музыканты-наркодилеры приехали в Красноярск из Ачинска. Они сняли в краевом центре квартиру и начали варить в ней синтетические наркотики и реализовывать их на территории Красноярска через розничных «закладчиков». Все трое — безработные, самому старшему из них, ранее осужденному за грабеж, — 24 года.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. На период следственных действий они будут находиться под арестом. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.