Иваново, 28 января, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Многомиллионное хищение имущества у департамента дорожного хозяйства Ивановской области выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, 27 января по факту кражи государственного имущества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Фото пресс-службы УФСБ по Ивановской области

В пресс-службе пояснили, что речь идет об автомобильной и дорожно-строительной технике, которая в 2013 году по договору хранения была передана департаментом дорожного хозяйства Ивановской области компании «Дормстрой». Всего на ответственное хранение фирмой было принято 39 единиц техники, общая балансовая стоимость имущества оценивалась в 23 млн рублей.

Договором хранения, заключенным между департаментом и ОАО «Дормстрой», предусматривалось, что компания была обязана принять меры по обеспечению сохранности техники. Использование ее, передача кому-либо без письменного разрешения департамента запрещались.

Вся техника находилась на арендованном ОАО «Дормострой» земельном участке в Шуе. Однако, когда в ноябре прошлого года сотрудники УФСБ, прокуратуры и департамента приехали к месту хранения, выяснилось, что большая часть техники похищена. Те же машины, которые все еще находились на месте, представляли собой, по сути, металлолом.

В декабре 2015 года компания — после вмешательства правоохранителей — признала причинение ущерба и выплатила департаменту дорожного хозяйства около шести миллионов рублей.

Вместе с тем, как считают в УФСБ, в самом департаменте были в курсе о состоянии техники, однако все меры, которые принимали чиновники, «носили декларативный характер» — имущество просто попытались списать.

Сотрудники УФСБ в настоящее время проводят следственные действия и не исключают, что будут возбуждены новые уголовные дела