Вашингтон, 28 января, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Импорт в США российских двигателей РД-180 необходимо сохранять: отказаться от их закупки Пентагон сможет не раньше 2021 года. Соответствующее заявление сделал заместитель главы министерства обороны США Роберт Уорк, сообщает Reuters.

jajusibo.com Двигатели РД-180

Уорк прокомментировал инициативу Конгресса о запрете ввоза РД-180 на территорию США.

Он считает, что для прекращения импорта российских двигателей, выводящих на орбиту ракеты Atlas-5, нужно развивать частно-государственное партнерство.

Без РД-180 американская компания United Launch Alliance (ULA) в ближайшем будущем обойтись не сможет.

Ранее другой представитель США заявлял о необходимости импортировать из России двигатели РД-180.

Министр по делам Военно-воздушных сил США Дебора Ли Джеймс в ходе дискуссии об использовании в США российских ракетных двигателей РД-180 заявила, что Пентагон придерживается мнения о том, что их применение необходимо по меньшей мере в течение нескольких лет.

РД-180 — двухкамерный ракетный двигатель закрытого цикла с дожиганием окислительного генераторного газа, с управлением вектором тяги путем качания каждой камеры в двух плоскостях, с возможностью обеспечения глубокого дросселирования тяги двигателя в полете. Разработан для использования в составе ракет-носителей «Атлас III» и «Атлас V».