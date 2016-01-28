Москва, 28 января, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») обвинил власти Соединенных Штатов в нежелании видеть, что Турция покупает нефть у террористической группировки «Исламское государство».

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«Наряду с Россией Сирия, Ирак, Греция, Израиль обвиняют Турцию в покупке нефти у ИГ. И лишь США не видят этого в силу «геополитической миопии», — отметил в своем микроблоге в Twitter парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, в среду, 27 января, на совместной пресс-конференции в Афинах министры обороны Греции и Израиля выступили с обвинениями против Турции в том, что власти этой страны торгуют нефтью с террористами ИГ (запрещена в России).

Панос Камменос, глава министерства обороны Греции, заявил, что Анкара финансирует боевиков, покупая у них большую часть нефти. Помимо этого, Камменос подчеркнул, что Турция должна принять меры по урегулированию ситуации на границе: уменьшить поток беженцев в Европу.

С аналогичным обвинением выступил и глава военного ведомства Израиля Моше Яалон. По его словам, это решение должна принять Турция и ее власти: желает ли страна участвовать в усилении терроризма или хочет присоединиться к борьбе с боевиками.

«Общеизвестно, что ИГ уже очень давно получает турецкие деньги, продавая нефть. Я надеюсь, что этому будет положен конец», — заявил Яалон.

Что касается России, то еще 2 декабря начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской во время брифинга министерства обороны предоставил фотографии и видеозаписи, доказывающие причастность Турции к закупке нефтяного сырья у «Исламского государства».