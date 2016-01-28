Пекин, 28 января, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Китайские аналитики внимательно присматриваются к так называемому «упадку США» и не спешат радоваться такому развитию событий, считает эксперт National Interest Лайл Голдстин.

Сверкающая золотая звезда. 1975. Плакат КНР

Автор отмечает, что за 2015 год в аналитической прессе КНР вышел ряд статей, в которых эксперты КНР рассматривают текущее положение дел в США.

Например, статья с провокационным названием «Анализ американского синдрома: трудности в современном управлении государством», где, как отмечает Голдстин, слово «синдром» — крайне вежливо выбранный вариант перевода иероглифа, обозначающего болезнь. Автором статьи выступил Ван Хунган — директора китайского аналитического центра Института изучения современных международных отношений.

В ней нет перечня авианосцев, межконтинентальных ракет, наоборот, это попытка проанализировать проблемы, стоящие перед США, в холистической манере. Автор ищет места дисбаланса между американским обществом, правительством и рынком, подчеркивая, что подобные периоды уже происходили в истории США — в конце 19-го века и после войны во Вьетнаме. Отдавая должное способности США принимать значительные реформы для преодоления таких кризисов, Ван подчеркивает, что последствия третьего кризиса могут оказаться даже более тяжелыми.

Среди проблем США Ван называет высокий уровень насилия, расовую напряженность, такие трудности в экономике, как её «выхолащивание» и «все более растущая пропасть между богатыми и бедными в американском обществе».

Тем не менее автор не спешит радоваться такой ситуации, наоборот, он предостерегает своих коллег от недооценки способности политической структуры США, рыночных сил и науки принимать необходимые реформы в направлении движения страны.

В том же, что касается воздействия на глобальные политические процессы, Ван не стремится указать на возможность воспользоваться таким раскладом сил — как могли бы подумать ястребы в Вашингтоне, наоборот, он отметил, что внутренние проблемы США «увеличивают риски», заключая, что такая нестабильность «может иметь негативное воздействие» на непростые отношения США и КНР.

В серии других статей того же журнала была предпринята попытка оценить «готовность США» объективно. В них затрагивается ряд возможных сценариев развития политики США. Во-первых, у аналитиков КНР нет единого мнения относительно того, имеет ли место собственно «упадок». Эксперты отмечают, что у США по-прежнему нет равных. С другой стороны, многие разделяют мнение, что «американская политическая система страдает от большого числа недостатков», а «политические элиты не способны решать стоящие перед ними задачи на национальном уровне».

В заключение Голдстин предостерегает своих коллег-аналитиков в США от стереотипов мышления, которые могут принести политические, но не аналитические плоды, а также излишней злорадности относительно Китая, которая может замутить критический анализ происходящего в КНР.