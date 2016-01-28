Вашингтон, 28 января, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Мощный торнадо разбушевался на юге Флориды (США). В городах и посёлках он разрушил строения и перевернул машины, передаёт LifeNews.

mynitemareneighbors Торнадо

Сила торнадо была настолько мощной, что ветер вырвал с корнем деревья. Небольшие строения обвалились. Проживающие на территории, охваченной торнадо, люди остались живы. Сообщается, что в больницу с травмами попал один мужчина.

О том, что натворил во Флориде циклон, писали пользователи соцетей.

Торнадо вызвано циклоном Эль-Ниньо. Эль-Ниньо вызван колебаниями температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.