Москва, 28 января, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ утверждён комплекс мер по проведению запуска с космодрома Байконур космического аппарата научного назначения (КА) «ЭкзоМарс-2016» Европейского космического агентства (ЕКА), сообщается на сайте правительства РФ.

nasa.gov Марсоход программы Экзомарс

В частности, предусмотрено оказание услуг с привлечением сил и средств Минобороны России, обеспечение правовой защиты интересов государства в отношении используемых при запуске КА результатов интеллектуальной деятельности, допуск иностранных специалистов на связанные с запуском объекты.

Проект «ЭкзоМарс» — совместный российско-европейский проект по исследованию Марса, который предусматривает реализацию миссий 2016 и 2018 годов. Миссия «ЭкзоМарс-2016» предусматривает использование орбитального модуля и демонстрационного десантного модуля, создаваемых ЕКА.

КА «ЭкзоМарс-2016» изготовлен компанией Thales Alenia Space Italia (Италия) по контракту с ЕКА. После выведения на заданную орбиту он будет включён во внутренний регистр ЕКА. Запуск планируется провести ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М».

Проведение запуска КА «ЭкзоМарс-2016» с использованием ракеты-носителя «Протон-М» и предоставление российских научных приборов будут способствовать дальнейшему укреплению позиций России на мировом рынке космических услуг. Российский вклад в научную составляющую проекта «ЭкзоМарс-2016» позволит провести ряд уникальных научных экспериментов, создать задел для будущих проектов по изучению Солнечной системы и дальнего космоса.