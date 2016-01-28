Оренбург, 28 января, 2016, 08:43 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области жертвами гриппа стали 14 человек. Один человек скончался от свиного гриппа, 13 человек — от осложнений гриппа (пневмонии). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения, из 13 человек, не перенесших осложнение болезни, у девяти выявлен вирус, А (H1N1). В ведомстве подчеркнули, что смертельных исходов среди детей нет.

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За период сезонного подъема заболеваемости в регионе зарегистрировано 983 случая пневмонии. «Все осложнения, которые возникают при вирусной инфекции, в преобладающем большинстве развиваются у людей, которые не прошли вакцинацию. Летальных исходов среди людей, которые своевременно получили прививки, минздрав не зафиксировал», — отметила министр здравоохранения Оренбуржья Тамара Семивеличенко.

Напомним, что в Оренбуржье в середине января началась эпидемия гриппа и ОРВИ. По данным управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, с 18 по 24 января зарегистрировано 16 тыс. 173 случая ОРВИ и гриппа, в том числе по Оренбургу — 6724. Заболеваемость регистрируется во всех возрастных группах населения с увеличением заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 74%. Госпитализируется в среднем 3% от общего числа заболевших.

В области имеется 845 коек инфекционного профиля. В настоящее время, с учетом эпидемиологической ситуации, развернуты дополнительные койки.

«В связи с высоким уровнем заболеваемости, мы приняли решение дополнительно развернуть еще 280 коек в Оренбурге и Орске. Также, в случае необходимости, подготовлены 30 коек для детей в Оренбургской районной больнице», — заявила Тамара Семивеличенко.

С 18 по 24 января в больницы доставлен 791 человек с диагнозом «ОРВИ». В Оренбуржье с подъемом заболеваемости выросла нагрузка на бригады скорой помощи. Так, в Оренбурге только за одни сутки (26 января) зафиксировано более 200 вызовов, связанных с жалобой на высокую температуру.

В настоящее время на основании указа губернатора Оренбургской области «О введении дополнительных мер по предупреждению заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения Оренбургской области» муниципалитетам рекомендовано приостановить учебный процесс в образовательных учреждениях, а также в учреждениях дополнительного образования для детей дошкольного и школьного возраста, спортивных секций и кружков в закрытых помещениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 января полностью образовательный процесс приостановлен во всех школах Оренбурга, Гая, Новотроицка и Новоорского района (122 учреждения, 16 853 учащихся). На карантине детские сады Новоорского района (17 организаций, 1904 ребенка); школы и детские сады в Гае и Бузулуке, Беляевском, Курманаевском, Оренбургском, Первомайском и Шарлыкском районах (21 учреждение, 4751 обучающихся).

Кроме того, образовательная деятельность приостановлена в отдельных классах и группах 37 образовательных учреждений области (2915 детей) Бузулука, Гая, Медногорска, Орска, а также Адамовского, Беляевского, Домбаровского, Илекского, Курманаевского, Октябрьского, Оренбургского, Светлинского, Шарлыкского районов и Сорочинского городского округа.

«В настоящее время школы располагают всем необходимым для организации дистанционных занятий. Домашние задания публикуются на сайтах школ, рассылаются по электронной почте. Уже выполненные задания ученики также по электронной почте отправляют учителю. Есть возможность он-лайн консультаций. В ряде школ домашнее задание ученики получили заранее на неделю», — отметила заместитель министра образования Оренбургской области Ольга Озерова.