Чанша, Китай, 28 января, 2016, 08:15 — ИА Регнум.



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Китайские строители приступили к установке первых стеклянных панелей на пешеходном мосту через каньон Цжанцзяцзе в провинции Хунань. Подвесной пешеходный мост в провинции Хунань станет самым высоким и длинным стеклянным мостом в мире.

Длина моста составляет 430 м, высота — 300 м. Открытие моста запланировано на май 2016 г. Мост расположен в Национальном парке Чжанцзяцзе, который известен всему миру как прообраз Пандоры — планеты из фильма «Аватар». Именно в этом парке находятся так называемые парящие скалы, пишет «Чжунго жибао».

В 2015 г. в Национальном парке Шиньючжай был построен стеклянный мост, который на сегодняшний день считается самым высоким и длинным стеклянным мостом в мире. Он расположен на высоте 180 м, его длина равна 300 м.