Киев, 28 января, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с руководителями парламентских фракций и депутатских групп 27 января призвал депутатов Верховной рады поддержать технические изменения в закон о заочном правосудии. Это позволит привлечь к ответственности виновных в преступлениях во время «майдана», которым удалось сбежать, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проскрипции

Порошенко отметил, что те, кто «бежал в Российскую Федерацию — страну-агрессор, по тем или иным причинам не были включены в розыск Интерпола». Таким образом, они получили «индульгенцию от справедливого наказания за совершение преступления».

Внесением технических изменений в закон о заочном правосудии можно будет добиться «восстановления справедливости», считает Порошенко. Закон «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно неотвратимости наказания за отдельные преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности и коррупционные преступления» был принят в октябре 2014 года.