Барнаул, 28 января, 2016, 07:08 — ИА Регнум. Среди алтайских аграриев набирает популярность выращивание такой зернобобовой культуры, люпин. Включив ее в структуру севооборотов, можно решить несколько проблем: поднять белковый рацион скота, повысить плодородие своих земельных участков и улучшить структуру почвы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, в 2015 году аграрии Алтайского края собрали 4,6 тысячи центнеров люпина кормового сладкого, предназначенного на зерно, что превышает показатели 2014 года в 6,8 раза.

greendeer.ru Алтайский край в разы увеличил производство люпина кормового

Общая площадь уборки этой ценной кормовой, зерновой и сидеральной культуры составляла 415 гектаров.

По словам руководителя Алтайкрайстата Вячеслава Мочалова, усиление интереса к этой культуре вполне объяснимо, ведь люпин кормовой сладкий по содержанию белка в зерне превосходит даже сою, а кроме того, он — очень важная культура в севообороте, обогащающая почву азотом.