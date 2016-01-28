Стокгольм, 28 января, 2016, 06:28 — ИА Регнум. Апелляционный суд Стокгольма отменил вынесенное в 2012 году решение Стокгольмского арбитражного суда в пользу четырех испанских инвесторов компании ЮКОС в споре с Россией, сообщает британское издание CDR.

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Как постановил апелляционный суд, арбитражный суд не имел надлежащей компетенции для вынесения подобных решений. Теперь фондовые компании обязаны выплатить России $3 млн, а также возместить судебные издержки. Испанские компании могут обжаловать данное решение до 15 февраля.

Напомним, в марте 2007 года четыре испанских инвестиционных фонда группы Quasar de Valores — держатели американских депозитарных расписок на акции ЮКОСа — обратились в арбитражный суд с требованием к России выплатить им компенсацию за экспроприацию активов нефтяной компании.

В июле 2012 года суд принял решение, что меры России привели к экспроприации, и обязал российскую сторону выплатить компенсацию. Москва подала иск в окружной суд Стокгольма, настаивая, что у арбитражного суда не было полномочий для рассмотрения данного вопроса, однако окружной суд в сентябре 2014-го постановил, что иск необоснованный.

Теперь апелляционный суд подтвердил позицию российской стороны. Он также указал, что центральный офис владевшей акциями ЮКОС компании Deutsche Bank Trust Company Americas, у которой были приобретены расписки, располагается в Нью-Йорке. Испанские компании не осуществляли инвестиций на территории России, и покупка расписок не подразумевала правовых отношений между Россией и испанскими компаниями.