Париж, 28 января, 2016, 03:56 — ИА Регнум. Ракета-носитель Ariane-5 со спутником связи успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщается в микроблоге Европейского космического агентства в Twitter.

youtube.com Запуск ракеты Ariane-5

Ракета должна доставить на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat 29e. Аппарат будет предоставлять услуги связи в странах Латинской Америки.

Напомним, в ноябре минувшего года ракета-носитель Ariane-5, запущенная с космодрома Куру, успешно вывела на орбиту спутники ARABSAT-6B и GSAT-15, принадлежащие оператору спутниковой связи из Саудовской Аравии и Индийскому космическому агентству.