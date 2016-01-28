Подгорица, 28 января, 2016, 03:19 — ИА Регнум. Скупщина Черногории после трёх дней дебатов проголосовала против вынесения вотума недоверия правительству под руководством премьер-министра Мило Джукановича. В его поддержку проголосовали 42 депутата при требовавшемся простом большинстве в 41 голос.

rferl.org Парламент Черногории

Доверие действующему кабинету министров выразили депутаты от возглавляемой премьером Демократической партии социалистов. Против выступали члены вышедшей из правящей коалиции Социал-демократической партии во главе с председателем парламента Ранко Кривокапичем, Социалистической народной партии и независимые депутаты.

Напомним, что инициатором голосования в парламенте выступил сам Мило Джуканович после того, как Подгорица 23 декабря получила официальное приглашение от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга начать процесс присоединения страны к альянсу.

Оппозиция, выступающая против вступления Черногории в военный блок, настаивала на проведении в стране референдума по данному вопросу, однако премьер-министр заявил, что не видит ни юридических, ни политических оснований для этого. «Вопрос о членстве в международных организациях, то есть и в НАТО, входит в полномочия парламента, который представляет волю граждан», — сказал премьер.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре минувшего года парламент Черногории принял резолюцию о поддержке вступления страны в НАТО. Тогда же в стране начались массовые митинги противников присоединения к альянсу. Акции протеста неоднократно сопровождались столкновениями с полицией.

В начале декабря руководство альянса объявило о согласии начать переговорный процесс о присоединении страны к блоку. Таким образом, Черногория должна стать 29-м членом НАТО. Предполагается, что процесс переговоров и ратификации займёт до полутора лет.