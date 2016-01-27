Атлантик-Сити, США, 28 января, 2016, 02:24 — ИА Регнум. Работа международного аэропорта в американском городе Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) была прервана после сообщения о предполагаемом взрывном устройстве, передаёт местный телеканал ABC.

atlanticcitynj.com Аэропорт Атлантик-Сити

Сообщения о подозрительном предмете на территории аэропорта поступили около 16:00 по местному времени (00:00 мск). Речь шла о некоем «органическом веществе», которое могло оказаться взрывчаткой.

Все пассажиры и персонал аэропорта были эвакуированы. Прибывшие на место специалисты осмотрели здание аэровокзала и пришли к выводу, что никакой опасности нет.

Спустя примерно час после инцидента аэропорт возобновил работу в обычном режиме.