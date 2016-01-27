Москва, 28 января, 2016, 00:48 — ИА Регнум. Клиенты банка «Дельта-кредит» вечером 27 января попытались перекрыть движение в Москве в районе станции метро «Белорусская» в знак протеста против решения руководства банка отказать заёмщикам в перерасчёте задолженностей, передаёт телеканал «Москва 24».

401(K) 2012 Валютная ипотека

Протестующие попытались перекрыть улицу 1-я Тверская-Ямская в районе дома №36. Сообщается, что на ситуацию оперативно отреагировали сотрудники полиции, в течение четверти часа им удалось оттеснить людей на тротуар.

После этого протестующие предприняли попытку перекрыть улицу Лесная, однако оттуда они также были оперативно оттеснены нарядами полиции.

Ранее в этот же день валютные ипотечники устроили акцию протеста в офисе банка «Дельта-кредит» на Бутырском Валу, куда привели с собой детей, одетых в тюремные робы.

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