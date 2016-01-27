Минск, 28 января, 2016, 00:18 — ИА Регнум. Вместо заседания Контактной группы по урегулированию украинского кризиса 10 февраля может состояться встреча министров иностранных дел «нормандского формата». Об этом 27 января заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

bundeskanzlerin.de Лидеры «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Минск. 12 февраля 2015 года

По словам Сайдика, Контактная группа не смогла плодотворно поработать над решением проблемы проведения выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, так как затянулась дискуссия подгруппы по политическим вопросам и поздно поступило предложение ДНР и ЛНР по поправкам в украинскую Конституцию. Зато удалось договориться об открытии украинскими военными пункта пропуска на линии фронта, проходящего по территории ЛНР и Луганской области Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году власти Новороссии намеревались провести выборы, которые были ими же отменены столь же внезапно, как и объявлены. В итоге формально суверенные государства ДНР и ЛНР увязали проведение выборов на своей территории с внешними факторами, в частности — с определением их статуса в Конституции Украины.

Напомним, лидеры «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) неоднократно встречались для обсуждения проблемы урегулирования украинского кризиса. Германия и Франция выступили гарантами исполнения соглашений «Минск-2», которые не выполнены ни по одному пункту. Возникла также идея пригласить в «нормандский формат» США.