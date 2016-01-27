ОПЕК хочет обсудить с Россией возможное снижение добычи нефти
Москва, 28 января, 2016, 00:14 — ИА Регнум. Российская Федерация и Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) планируют провести переговоры о возможном снижении добычи нефти. Об этом сегодня, 27 января, сообщил журналистам глава «Транснефти» Николай Токарев по итогам совещания глав нефтяных компаний с главой Минэнерго России Александром Новаком.
Токарев сообщил, что инициатором переговоров по снижению уровня добычи нефти выступила Саудовская Аравия.
«Добыча на планке уже последние несколько лет стоит. Не знаю, как в этом году будет. Но эта тема будет обсуждаться с партнерами, как с членами ОПЕК, так и не членами ОПЕК. В самое ближайшее время такие переговоры запланировано провести. Саудовская Аравия, во-первых, проявила инициативу обсудить перспективу снижения объемов», — заявил Токарев.
Он также добавил, что встреча РФ — ОПЕК может пройти уже в феврале.
В свою очередь, глава «Башнефти» Александр Корсик по итогам встречи заявил, что на встрече обсуждался вопрос о возможности координации действий с ОПЕК. «Вопрос обсуждался, и решение было принято продолжить обсуждение. Это сложная тема, требующая проработки», — добавил он.
Пресс-служба Минэнерго РФ по итогам совещания распространила заявление, что обсуждались планы компаний по добыче углеводородов. На встрече также обсуждались отраслевое налогообложение, а также вопросы нефтепереработки и обеспечения топливом внутреннего рынка.
«Кроме того, участники совещания обсудили возможность координации действий со странами ОПЕК в связи с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на мировом нефтяном рынке», — сказано в сообщении пресс-службы Минэнерго.