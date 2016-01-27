Ереван, 27 января, 2016, 22:56 — ИА Регнум. С 26 января с визитом в Армении находится генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

president.am Серж Саргсян и Николай Бордюжа

Сегодня генсека ОДКБ принял президент Армении Серж Саргсян. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении, генеральный секретарь ОДКБ обсудил с Сержем Саргсяном актуальные задачи, стоящие перед Организацией, а также представил на утверждение План мероприятий по реализации решений сентябрьской и декабрьской 2015 года сессий Совета коллективной безопасности ОДКБ и приоритетов, предложенных Республикой Армения на период председательства в Организации.

26 января Бордюжу принял министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. «В ходе встречи обсуждались процесс реализации решений, принятых в ходе последнего заседания Совета коллективных сил ОДКБ, и приоритеты председательства Армении в организации. Николай Бордюжа представил текущие работы ОДКБ, с удовлетворением отметив, что армянское председательство в ОДКБ проводит объемную работу», — сообщает пресс-служба МИД Армении.

Собеседники обсудили вопросы повестки организации и подготовительные работы в связи с предстоящим в Армении заседанием органов ОДКБ.

Визит генсека ОДКБ в Армению примечателен тем, что это первая встреча Бордюжи с руководством Армении после того, как 21 декабря в своем выступлении на сессии Совета безопасности ОДКБ в Москве президент Серж Саргсян подверг критике государства-члены Организации, заявив, что не реагируя на нападения со стороны Азербайджана на Армению, они не выполняют взятые на себя обязательства.

Однако Бордюжа, 26 января отвечая на вопрос журналиста опроверг, что Серж Саргсян подвергал критике ОДКБ. На вопрос армянской службы радио «Свобода» о том, изменила ли организация свою политику после критики президента Армении Сержа Саргсяна в ее адрес, ответил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, который сопровождал генсека ОДКБ после встречи.

«Не было такой критики», — возразил Налбандян. А Бордюжа продолжил: «А какая была критика? Вы сначала о критике расскажите, а затем мы — о политике».

Напомним, что выступая на сессии Совета безопасности ОДКБ в Москве президент Серж Саргсян заявил: «Каждый раз, когда Вооруженные силы Азербайджана применяют стрелковое оружие всех калибров, минометы и артиллерийские установки против Республики Армения, они стреляют по Астане, Душанбе и Бишкеку, по Москве и Минску. Напомню, что у нас есть соответствующая статья в Уставе. И если мы не только не применяем эту статью, не обсуждаем сложившуюся ситуацию, не считаем нужным взять трубку и поинтересоваться, что же происходит в союзнической Армении, но при этом еще и голосуем против интересов союзника в международных организациях, принимаем двусторонние декларации с третьими странами, текст которых направлен против союзников по ОДКБ, то мы просто подставляем под эти выстрелы всю нашу Организацию, ее престиж, ее значимость».

Через неделю после этого заявления генсек ОДКБ заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе вызывает глубокую озабоченность и необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

«Я считаю, что политический ресурс государств ОДКБ должен быть использован для того, чтобы не допустить дестабилизации обстановки», — сказал Бордюжа.

После заявлений Саргсяна, в правящей Республиканской партии Армении назвали сотрудничество с ОДКБ «формальным». Для общества и военно-политического руководства Армении больше неприемлем подход Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к проблемам безопасности Армении, заявил глава фракции РПА в парламенте Армении Ваграм Багдасарян. «Мы не считаем правильным какое-либо сотрудничество формального характера и хотим, чтобы это все было справедливым и реалистичным», — заявил депутат.