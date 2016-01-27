Мадрид, 27 января, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Самый высокооплачиваемый футболист в мире, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду купил в самом фешенебельном районе Монте-Карло (Монако) отель за €140 млн. Об этом сегодня, 27 января, пишет испанская спортивная газета Marca.

eurosport.fr Криштиану Роналду

Сообщается, что сделка была закрыта на прошлой неделе при участии брокерской компании Proto Group. Стоит отметить, что этой компанией владеют итальянец Алессандро Прото и американский миллиардер, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Примечательно, что в августе прошлого года Роналду приобрел у Алессандро Прото пентхаус в центре Нью-Йорка в 58-этажном небоскребе Трамп-тауэр за €16 млн.

Издание также сообщает, что сделки Роналду в сфере недвижимости проводятся по соглашению с португальской группой Pestana. Эта компания занимается гостиничным бизнесом.

В декабре 2015 года Роналду подписал с Дионисио Пестаной соглашение, по которому стал патрнером группы Pestana.