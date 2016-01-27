Екатеринбург, 27 января, 2016, 21:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге отметили 72-ю годовщину со дня полного снятия блокады Ленинграда. Торжественные мероприятия прошли в Окружном Доме офицеров — в концертном зале состоялась большая встреча ветеранов, выступление коллектива филармонии, а в холле были открыты три выставочные экспозиции военной тематики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

фото Артемия Брусницына Выставка Подвигу солдатскому Подвиг трудовой

Открыл вечер организатор мероприятия, руководитель свердловской областной общественной организации «Союз ветеранов» Юрий Кравченко. После чего участники и гости почтили память павших во время Великой Отечественной войны минутой молчания. На торжественном вечере присутствовали представители министерства культуры и министерства образования Свердловской области.

Отметим, что на большой встрече присутствовали не только представители ветеранских организаций не только Екатеринбурга, но и других городов Свердловской области.

Также в холле Окружного дома офицеров начали работу три выставки. Экспозиция Военно-исторического музея «Подвигу солдатскому — Подвиг трудовой», выставка портретов ветеранов Великой Отечественной войны художника Василия Заплатина и экспозиция представленная движением «Суть времени» «Вторая Мировая война: Уроки истории и вызовы современности», которая открывается в ОДО уже второй раз.

«Разместить выставку повторно нас попросил организатор мероприятия Юрий Кравченко. В прошлый раз экспозиция получила много положительных отзывов от ветеранов. Очень радостно было снова увидеть ветеранов они для нас самые главные «критики». Именно правду об их подвиге мы и хотим донести», — сообщил руководитель свердловского отделения «Сути времени» Артемий Брусницын.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьера выставки «Вторая Мировая война: Уроки истории и вызовы современности» состоялась в здании УрФУ. Однако спустя два дня по решению ректората она была закрыта. Тем не менее, экспозиция выставлялась в других учебных заведениях Екатеринбурга и получила массу положительных отзывов. В конце 2015 года она была представлена в Окружном доме офицеров в рамках ветеранских встреч.