В Екатеринбурге отметили годовщину снятия блокады Ленинграда
Екатеринбург, 27 января, 2016, 21:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге отметили 72-ю годовщину со дня полного снятия блокады Ленинграда. Торжественные мероприятия прошли в Окружном Доме офицеров — в концертном зале состоялась большая встреча ветеранов, выступление коллектива филармонии, а в холле были открыты три выставочные экспозиции военной тематики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Открыл вечер организатор мероприятия, руководитель свердловской областной общественной организации «Союз ветеранов» Юрий Кравченко. После чего участники и гости почтили память павших во время Великой Отечественной войны минутой молчания. На торжественном вечере присутствовали представители министерства культуры и министерства образования Свердловской области.
Отметим, что на большой встрече присутствовали не только представители ветеранских организаций не только Екатеринбурга, но и других городов Свердловской области.
Также в холле Окружного дома офицеров начали работу три выставки. Экспозиция Военно-исторического музея «Подвигу солдатскому — Подвиг трудовой», выставка портретов ветеранов Великой Отечественной войны художника Василия Заплатина и экспозиция представленная движением «Суть времени» «Вторая Мировая война: Уроки истории и вызовы современности», которая открывается в ОДО уже второй раз.
«Разместить выставку повторно нас попросил организатор мероприятия Юрий Кравченко. В прошлый раз экспозиция получила много положительных отзывов от ветеранов. Очень радостно было снова увидеть ветеранов они для нас самые главные «критики». Именно правду об их подвиге мы и хотим донести», — сообщил руководитель свердловского отделения «Сути времени» Артемий Брусницын.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьера выставки «Вторая Мировая война: Уроки истории и вызовы современности» состоялась в здании УрФУ. Однако спустя два дня по решению ректората она была закрыта. Тем не менее, экспозиция выставлялась в других учебных заведениях Екатеринбурга и получила массу положительных отзывов. В конце 2015 года она была представлена в Окружном доме офицеров в рамках ветеранских встреч.