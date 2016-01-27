Пенза, 27 января, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Показатель численности чиновников на 1 тыс. человек в Пензенской области составляет 0,87. Это один из самых низких показателей количества госслужащих в регионах Приволжского федерального округа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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В органах государственной власти региона работают 1 177 человек.

«Главная задача государственного управления состоит в том, чтобы использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно, не раздувая штат, но собирая работоспособную команду», — отметил губернатор области Иван Белозерцев.

Как сообщили ИА REGNUM в Росстате, по состоянию на конец сентября 2015 года, наибольшее количество госслужащих трудится в органах исполнительной власти Татарстана — 4 429 человек, минимальное число госслужащих из 14 регионов ПФО зафиксировано в Мордовии — 966 чиновников.

Также за январь — сентябрь 2015 года средняя начисленная заработная плата пензенских госслужащих составила 38 033 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года зарплаты чиновников в Пензенской области выросли на 16%.