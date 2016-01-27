Киев, 27 января, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко считает, что Российская Федерация «в перспективе» является главной военной угрозой для Украины. Об этом Порошенко заявил сегодня, 27 января, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«В длительной исторической перспективе главной военной угрозой является и, к сожалению, будет оставаться страна-агрессор Российская Федерация», — сказал Порошенко.

Киев с самого начала гражданской войны на Украине обвинял Россию в вмешательстве во внутренние дела. Москва это отрицает, и указывает, что Россия никогда не являлась стороной внутреннего украинского конфликта.

Также известно, что на сегодняшнем заседании СНБО рассматривает проект государственного оборонного заказа на 2016 год, новое военно-административное деление Украины на районы и стратегию кибербезопасности страны.