Ереван, 27 января, 2016, 20:33 — ИА Регнум. Ведущие эксперты Национального бюро экспертиз Армении принимают участие в цикле вебинаров (телемостов) с коллегами из Американского общества директоров криминалистических лабораторий (ASCLD).

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Как сообщила ИА REGNUM ответственная по связям с прессой Национального бюро экспертиз Армении Лана Мшецян, впервые участие в формате онлайн-семинаров эксперты Национального бюро экспертиз приняли в 2014 году. Так, первый вебинар, с участием двух десятков ведущих специалистов организации состоялся 22 января 2014 года. «Сотрудничество с коллегами из ASCLD в рамках онлайн-семинаров было продолжено и в 2015 году. В наступившем 2016 году, с 14 января по 18 февраля, телемосты проводятся еженедельно, по следующим темам: баллистика, токсикология, вещества, подлежащие контролю, информационные технологии, скрытые следы и ДНК», — сообщила Мшецян.

Два из шести вебинаров, целью которых является переподготовка директоров и руководителей подразделений, уже состоялись. В рамках каждого из телемостов двумя докладчиками в виде слайдов представляются общие сведения по каждой из сфер, анализ методов и технологий, используемых при проведении экспертиз, а также краткие очерки по каждой из тем вебинаров.

В ходе вебинаров будут также представлены и даны пояснения по специализированным вопросам административного характера, перед которыми могут оказаться экспертные учреждения. «Плодотворное сотрудничество с ASCLD, в том числе и путем участия в тематических веб-семинарах будет продолжено в течение 2016 года как в рамках данного цикла, так и в рамках других вебинаров, организуемых одной из ведущих американских исследовательских институтов — RTI International», — сообщила собеседница.

Добавим, что директор Национального бюро экспертиз Арташес Джавадян, единственный в СНГ является полноправным членом ASCLD — крупнейшей организации США в области экспертиз, где кроме лиц непосредственно из США, представлены только руководители наиболее значимых ведущих криминалистических и судебно-экспертных структур.