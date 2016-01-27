Воронеж, 27 января, 2016, 20:25 — ИА Регнум. Более шести тысяч человек сменили ветхие дома на новые квартиры в Воронежской области с 2008 года — в рамках действия программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Такие цифры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, прозвучали 27 января на совещании в правительстве Воронежской области с участием председателя наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергея Степашина и генерального директора государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константина Цицина.

Старый дом

Глава региона Алексей Гордеев в своем вступительном слове отметил, что с 2008 года регион получил от Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья 4,1 млрд рублей, столько же направил на эти цели и регион. Всего расселено 342 аварийных дома, из них 280 — уже снесено.

Сергей Степашин оценил работу, которая проводится в регионе, положительно и предложил принять Воронежской области — в числе других передовых регионов — участие в разработке предложений по продолжению работы после 2017 года, когда программа закончится. Предложения планируется представить президенту Владимиру Путину в рамках Госсовета.

«С пятью-шестью сильными губерниями проведем «мозговую атаку» на предмет того, что бы предложить президенту РФ с точки зрения поручений. У вас есть чему учиться. ваши предложения были бы полезны», — отметил Сергей Степашин.

Кроме того, по предложению Сергея Степашина, в будущем Воронежская область может стать пилотной по реализации новых проектов, связанных с решением проблемы ветхого и аварийного жилья.

Позже Сергей Степашин пояснил журналистам, что на данный момент рассматривается несколько вариантов продолжения программы расселения ветхого фонда: либо продление работы действующей программы (именно на этом варианте настаивают многие регионы), либо предоставление жилья на условиях социального найма.

«Жилье, которое, если хочешь, выкупай за свои деньги, а нет — будешь жить как при советской власти — без права приватизации и перепродажи. Либо кредит на 30 лет под 3% — вопрос не бесспорный, Алексей Васильевич Гордеев здесь нас немножко на землю опустил. Поэтому мы договорились по всем этим вариантам в течение двух-трех месяцев поработать», — отметил Сергей Степашин.

Константин Цицин, в свою очередь, призвал тщательно контролировать качество строящегося жилья, отметив, что в фонд поступают жалобы от граждан, переселенных из аварийных в новые, но также аварийные квартиры. Другой проблемой, в том числе характерной и для Воронежской области, Константин Цицин назвал предоставление недостоверных сведений о реализации программы в отчеты за истекший период. Теперь подобные просчеты могут повлечь за собой штрафные санкции. Алексей Гордеев подчеркнул, что в регионе будет проведен детальный анализ всех проблемных вопросов и причин, по которым они возникли.