Воронеж, 27 января, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Авария с участием рейсового автобуса ПАЗ произошла в Воронежской области 27 января около 13:00, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

astv.ru Авария

ДТП произошло на 24 километре автодороги «Воронеж — Малышево — Гремячье». По предварительным данным, 45-летний водитель, управляя автомобилем Fiat Croma, двигаясь со стороны областного центра в направлении с. Гремячье, не справился с управлением. В результате он врезался в автобус ПАЗ 32 054, следовавший по маршруту «г. Воронеж — с. Гремячье» по встречной полосе движения.

В результате аварии водитель легкового автомобиля, его пассажир — 61-летняя женщина, а также два пассажира автобуса — 21-летняя девушка и 78-летний мужчина получили травмы. После оказания медицинской помощи все они были отпущены домой.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не учел погодные условия при выборе скорости движения.