Москва, 27 января, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Международный уголовный суд (МУС) приступил к расследованию преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Об этом сегодня, 27 января, сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте МУС.

tarix.info Цхинвал. 2008 год

Сообщается, что после изучения ходатайства и всех вспомогательных материалов, Палата суда пришла к мнению, что преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС, были совершены в данной ситуации в Грузии.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Российской Федерации выразило уверенность, что решение МУС по итогам расследования событий в Южной Осетии будет справедливым.

Также МИД РФ отметил, что свидетельства преступлений режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили во время конфликта 2008 года подкрепляются материалами российского уголовного дела. Более 30 томов материалов российского расследования были переданы прокуратуре МУС в рамках сотрудничества между судом и Россией.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы — Цхинвала. Российская Федерация защитила жителей республики, многие из которых являются гражданами Российской Федерации. Российские войска вошли на территорию республики и вытеснили оттуда грузинские подразделения. ВС РФ продолжили наступление вплоть до грузинского города Гори, чтобы принудить Грузию к миру. Также военную помощь получила другая бывшая грузинская автономия — Абхазия.

По итогам «пятидневной войны» Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Стоит отметить, что Россия не попадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, так как не ратифицировала Римский статут, вступивший в силу в 2002 году и являющийся основой деятельности МУС. Также не ратифицировали Римский статут Китай, США, Украина и ряд других стран.

Парламент Грузии ратифицировал Римский статут в 2003 году, поэтому преступления, совершенные ее гражданами или на ее территории, становятся подсудными МУС. Однако экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сейчас находится на Украине и руководит Одесской областью.