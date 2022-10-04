Калуга, 27 января, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Свыше 400 фактов нарушений должностными лицами обязанностей и запретов, установленных законом выявлено прокуратурой Калужской области в минувшем году.

kaluga-poisk.ru Коррупционер задержан правоохранительными органами

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, проверки показали, что нередко работодателями не анализируются сведения сотрудников о доходах и обязательствах имущественного характера. Выявляются нарушения законодательства о контрактной системе закупок.

Прокурорами установлено свыше 140 нарушений законодательства в сфере ЖКХ. 43 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. По материалам проверок в данной сфере возбуждено 7 уголовных дел. По информации прокуратуры порядка 250 млн рублей оценивается ущерб от коррупции в Калужской области за 2013−2014 годы.

В свою очередь, региональным Следственным управлением СКР России в 2015 году года рассмотрено более 200 сообщений о коррупционных преступлениях. По свыше 104 принято решение о возбуждении уголовного дела. Более 587 преступлений выявлено в сфере экономики, из них 428 — тяжких и особо тяжких. Среди более 168 преступлений коррупционной направленности. За аналогичный период 2014 года — выявлено 161 коррупционное преступление .

По информации УМВД России по Калужской области, в прошлом году выявлено 131 преступление коррупционной направленности, а также 81 факт взяточничества. В сфере ЖКХ зарегистрировано 9 преступлений, 6 из которых связаны с присвоением денежных средств руководителями управляющих организаций. В региональном здравоохранении установлено 19 коррупционных преступлений. За взяточничество к уголовной ответственности привлечены 53 лица. Также, в 2015 году выявлено 623 экономических преступления.

Силовиками региона осуществляется контроль за организацией работы по противодействию коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления.

Администрацией губернатора области в 2015 году проведена антикоррупционная экспертиза 127 проектов региональных законов, 1273 проектов постановлений губернатора и правительства области, 9769 муниципальных актов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди резонансных коррупционных преступлений в регионе последнего времени, это когда к одному году девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима был приговорен судом начальник отдела по охране прав недееспособных и патронажу Калуги 33-летний Родион Кремков. Чиновник в силу занимаемой должности располагал сведениями о денежных средствах, хранящихся на расчетных счетах недееспособных. Он оформил банковскую карту на его имя, а также на имя другого недееспособного лица. С помощью услуги «Сбербанк онлайн» в период с марта по июнь 2015 года чиновник неоднократно переводил деньги со счета недееспособного лица на открытую на его же имя карту, а затем путем дальнейших переводов на карту другого недееспособного, а с нее на свой банковский счет похитил деньги в сумме свыше 900 тысяч рублей.

Исполняющая обязанности начальника межрайонного отдела УФМС России по Калужской области в городе Кондрово получила взятку в виде автомобиля марки «Hyundai Solaris», стоимостью 475 тысяч рублей, за беспрепятственный прием и прохождение документов в отделе УФМС. Женщина также получила взятку в сумме 100 тысяч рублей за незаконную выдачу двух разрешений на временное проживание иностранных граждан на территории Российской Федерации.

В сентябре 2015 года было возбуждено уголовное дело в отношении министра дорожного хозяйства Калужской области Андрея Белозерова и его заместителя Павла Лучкопо подозрению в получении взятки. По оперативным данным, руководитель и его заместитель получили взятку в размере 2,9 млн рублей от руководителя фирмы за сокрытие нарушений выявленных при проведении ремонтных работ на территории области.

Начальник отдела регионального управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области Александр Сысоев осужден за получение взятки и судебный подлог. Чиновник получил взятку в виде денег от генерального директора фирмы за выдачу на основании подложных документов лицензии на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения.

В Калуге городской прокуратурой была пресечена попытка незаконной приватизации имущественного комплекса кинотеатра «Центральный» общей стоимостью более 450 млн рублей. По иску прокурора области, арбитражный суд признал недействительным заключенный с нарушениями требований законодательства договор купли-продажи земельного участка общей площадью 55 тыс. 380 кв. м, предоставленный коммерческой организации для строительства базы отдыха с гостиницей, кафе, пляжем и мини аквапарком на территории поселения «Село Дворцы». В Козельском районе прокуратурой признан недействительным договор купли-продажи 48 земельных участков общей площадью более 1500 га, кадастровой стоимостью свыше 25 млн рублей.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 26 января на заседание Совета по противодействию коррупции акцентировал внимание на том, что «люди сталкиваются с коррупцией на местах», подчеркнув, что «ответственность за снижение уровня коррупции на территориях несут главы субъектов».

Руководитель администрации президента страны Сергей Иванов доложил, что в органах власти всех уровней сформирована система антикоррупционных подразделений, их насчитывается на сегодняшний день уже более 2,5 тысячи. За III квартала прошлого года ими выявлено более 20 тысяч различных нарушений. По итогам разбирательств 340 государственных служащих уволены в связи с утратой доверия, а 176 — в связи с конфликтом интересов.

От самих госслужащих поступило более 5,5 тысячи уведомлений о попытках склонить их к коррупции или даче взятки. По данным фактам возбуждено 2863 уголовных дела и уже осуждено 1700 человек.

«Работы здесь очень и очень много. И вопрос не в том, чтобы с сегодня на завтра добиться ярких каких то побед на этом поприще — наверное, это сложная задача, может быть, даже труднодостижимая. Но если мы остановимся, будет хуже. Двигаться нужно только вперёд. Ещё раз подчеркну, ответственность за снижение уровня коррупции на территориях несут главы субъектов Федерации», — напомнил президент Владимир Путин.