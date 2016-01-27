Москва, 27 января, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Причина падения кроется в том, что губернаторы попытались дискредитировать результаты предварительного голосования «Единой России» и провести собственную кадровую политику, считает политолог Павел Данилин.

Николай Неврев. Торг. 1866

«Шанцев и Меркушкин в прошлом политическом сезоне все больше напоминали уездных князьков, что собственно, и отразилось на резкой потере политического веса в общефедеральном зачете, — отметил эксперт. — Вместо того, чтобы работать на установку центра и укреплять авторитет внутрипартийной процедуры предварительного голосования как механизма отбора сильных и пользующихся доверием избирателей кандидатов от партии, губернаторы пошли своим путём и попытались итоги праймериз пересмотреть».

Эксперт напомнил, что как в Нижегородской области, так и в Самарской были зафиксированы случаи административного давления на победителей партийных праймериз, «а господин Меркушкин и вовсе отличился тем, что одобрил некий свой «список Меркушкина» и поддерживал его в агитации, правда, довольно быстро — побоявшись приезда партийной рабочей группы экспертов из Москвы — от такой губернаторской команды отрекся».

«Безусловно, противостояние курсу на конкурентность, открытость и легитимность не добавляет очков губернаторам, но, напротив, вводит их в прямую конфронтацию с установками партийного центра, который четко дает понять, что никому не дозволено использовать партию и ее ресурс в своих интересах», — заметил политолог.

Напомним, летом 2015 года в Самарской и Нижегородской области федеральное партийное руководство «Единой России» было вынуждено подключиться к разрешению региональных конфликтов, связанных с попытками пересмотреть итоги предварительного голосования.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поддержал в качестве кандидатов в депутаты регионального парламента не лидеров праймериз, а некую группу людей, которые называли себя «списком Меркушкина» и «командой губернатора». «Губернаторские» кандидаты использовали партийную символику и образ Меркушкина, позиционировали себя в предвыборной агитации как кандидаты от «Единой России». Глава региона включил их в партийный список, вычеркнув из него победителей праймериз «Единой России». В результате вмешательства федерального руководства «Единой России» 14 кандидатов, исключенные Меркушкиным, были возвращены в список.

Не менее скандальная ситуация по итогам предварительного голосования единороссов сложилась и в Нижегородской области. В частности, в Арзамасе и Нижнем Новгороде на кандидатов-победителей праймериз оказывалось административное давление с требованием снять свою кандидатуру, им мешали встречаться с избирателями, пытались добиться снятия их кандидатур через суд. Тогда рабочая партийная группа из Москвы, делегированная генсоветом партии, пресекла какие-либо нарушения прав законных кандидатов от «Единой России».