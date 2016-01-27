Волгоград, 27 января, 2016, 18:20 — ИА Регнум. В Волгограде к празднованию 73-й годовщины Победы советских войск в Сталинградской битве продет целый ряд массовых мероприятий. Стартуют они уже 30 января. Так, в этот день на нижней террасе Набережной им. 62-й Армии состоится масштабная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!», организатором которой выступают Главное командование Воздушно-космических сил России и администрация Волгоградской области. Гости и жители города смогут посетить выставку военной техники и вооружения, увидеть выступление артистов ансамбля песни и пляски ВКС, творческих коллективов региона и известными артистами российской эстрады. Кульминацией праздника станет выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города-героя.

Эммануил Евзерихин Фонтан «Бармалей». Сталинград. 23 августа 1942 года

На следующий день, в воскресение 31 января, на мототрассе около села Песчанка в Советском районе Волгограда пройдет масштабный военно-патриотический праздник. Будет организован традиционный мотокросс «Битва на Волге», молодежные акции, концертные программы и историческая реконструкция.

1 февраля в Волгограде стартует акция «Сталинградские окна». Учащиеся всех возрастов примут участие в тематическом оформлении окон в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда. Совместно с родителями и педагогами школьники соберут фотографии воинов, отдавших жизнь за Родину на полях сражений, тех, кто вернулся с фронта, а также тружеников тыла, детей и подростков военного времени. Будут использованы документы, собранные в школьных музеях, домашних архивах, а также фотографии довоенного, военного и послевоенного Сталинграда. Школьникам также предложено составить письменные рассказы о воевавших родственниках.

Основные же торжества пройдут 2 февраля — возложения венков к Вечному огню на Аллее Героев и на Мамаевом Кургане. Из спортивных мероприятий наиболее заметным событием станет проводимый уже в 69-й раз Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный годовщине Победы в Сталинградской битве, который стартует в 11:30 на улице им. Чуйкова в Центральном районе. В 18:00 возле музея-панорамы «Сталинградская битва» начнется демонстрация эпизодов уличных боев и празднования победы в Сталинграде, спроецированных на здание мельницы Гергардта и ротонду панорамы. Атмосферу военных лет поможет создать концерт волгоградских коллективов, а также показ кадров военной кинохроники.

Чествовать ветеранов и тружеников тыла в эти дни будут в каждом районе Волгограда. Непременными станут поздравления ветеранов на дому и торжественные приемы в районах, уроки мужества в школах и посещения подростковых клубов.

Мероприятия завершатся праздничным фейерверком на площади Павших Борцов, который начнется в 21:00.