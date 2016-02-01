Вашингтон, 1 февраля, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Недавно Пентагон объявил о готовности начать сухопутную операцию против боевиков ИГ (организация, запрещенная на территории РФ). Постоянный автор ИА REGNUM Борис Саводян проанализировал высказывания министра обороны США Эштона Картера и пришел к выводу, что объявление о возможной наземной операции американцев против ИГИЛ может быть провокацией против России.

hunterland.com.ua Капкан

Этот вывод обосновывается, в частности, авторским опытом наблюдения за действиями американских спецслужб во время присутствия ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Тогда США делали все возможное, чтобы затянуть СССР поглубже в войну.

В США очень хорошо усвоили уроки своего бесславного вторжения во Вьетнам. И в Афганистане СССР получил зеркальный ответ на проигрыш американцев во Вьетнаме. Американцам удалось не только втянуть нас в Афганистан, но и, оказывая поддержку моджахедам, достаточно долго там удерживать. Что вкупе с другими факторами противостояния оказало свое влияние на проигрыш СССР в холодной войне.

Американцы отличаются тем, что неохотно отказываются от оправдавших когда-то себя инструментов. Поэтому предположение о том, что за словами главы Пентагона о возможной сухопутной операции против ИГ, может стоять, в том числе, и попытка втянуть Россию в новый «Афганистан», имеет право на серьезное рассмотрение.

Думается что руководство страны не повторит сделанных когда-то ошибок. Не поддастся на провокации, и не даст втянуть себя и страну в гибельную авантюру.

Подробности читайте здесь: США заводят Россию в «сирийский капкан»

Все статьи автора: Борис Саводян