Ярославль, 27 января, 2016, 18:02 — ИА Регнум. 27 января в Некрасовском муниципальном районе Ярославской области состоялось предварительное голосование «Единой России» по выборам главы сельского поселения Красный Профинтерн. На него было заявлено два кандидата — исполняющая обязанности главы сельского поселения Красный Профинтерн Елена Терехова и консультант финансового отдела администрации Некрасовского района Николай Фрянцев.

Примечательно, что праймериз в Красном Профинтерне, в отличии от недавнего предварительного голосования в Рыбинске проходил по закрытой модели — голосовали только члены «Единой России» и представители общественных организаций. Всего было зарегистрировано 34 выборщика, на голосование пришло 28 человек.

Елена Терехова набрала 26 голосов выборщиков, Николая Фрянцева поддержало всего два человека.

Елена Терехова исполняет обязанности главы сельского поселения Красный Профинтерн с октября 2015 года, до этого она возглавляла Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Некрасовского района. Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, кресло главы поселения стало вакантным после назначения экс-главы Сергея Ивченко директором Департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля.

Кроме того определился кандидат «партии власти» на пост главы Тихменевского поселения Рыбинского района — им стала Марина Костерина, директор учреждения дополнительного образования «Радуга». Экс-глава сельского поселения Татьяна Кругликова ныне является первым заместителем главы Рыбинской районной администрации.

«После голосования мы провели оргкомитет, утвердили результаты. Сегодня вечером соберется политсовет Некрасовского местного отделения и утвердит решение оргкомитета.10 февраля пройдет районная конференция «Единой России», на которой кандидатура Елены Тереховой будет выдвинута на пост главы Красного Профинтерна. Кроме «Единой России» в выборах точно примет участие представитель КПРФ, думаю, и ЛДПР не останется в стороне от предвыборной борьбы, возможно, выдвинет свою кандидатуру и Никита Кириллов, принимавший ранее участие в выборах главы и депутатов Красного Профинтерна», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Александр Сучков, политтехнолог, начальник информационно-аналитического отдела администрации Некрасовского района.

Кандидатом КПРФ на должность главы Красного Профинтерна, скорее всего, станет руководитель Некрасовской районной партийной ячейки Вячеслав Грибов. В 2011 году он уже выдвигал свою кандидатуру на пост главы поселения, но проиграл выборы и был назначен заместителем избранного главы. Кандидатом ЛДПР может стать Александр Белов, принимавший участие в выборах депутатов Красного Профинтерна в 2014 году.