Вашингтон, 27 января, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Украинцы в 3,5 раза свободнее, чем белорусы, а монголы — в четыре раза свободнее русских. Об этом говорится в опубликованном на сайте американской организации Freedom House отчёте Freedom in the World 2016.

freedomhouse.org Полуостров Крым на карте Freedom House

По мнению экспертов близкой к Госдепу США «неправительственной» организации, «уровень свободы в мире снижается десятый год подряд». Согласно опубликованному рейтингу, самыми свободными странами стали, ожидаемо, государства Запада.

В Америке из 100 возможных по рейтингу баллов 99 присвоено Канаде, 90 — США, 95 — Чили, 54 — Никарагуа, 35 — Венесуэле. Кубе досталось всего 15 баллов.

В Европе 100 балов получили Финляндия, Швеция, Норвегия. Высоко оценено состояние свобод в постсоветских республиках Прибалтики: Эстония — 94, Латвия — 86 и Литва — 91 балов соответственно. Соседствующая с ними Польша получила 93 балла.

Украине дарован 91 балл. Состояние её политических прав и свобод, несмотря на гражданскую войну, доклады других международных организаций о систематических и массовых нарушениях прав человека на Украине, видимо, не были приняты во внимание.

Крым рассмотрен отдельно — судя по обозначениям на карте Freedom House, как отдельное государство, южная часть которого отнесена к Украине. Крыму даровано целых 9 (девять) баллов, а той его части, которую Дэвид Крамер сотоварищи по им лишь понятным критериям отнесли к Украине — 61 балл.

Белоруссии, к которой политическое руководство США и Freedom House давно неровно дышат, присвоено 17 баллов. При этом Крамер с коллегами учли действия Александра Лукашенко по сближению с Западом и отметили позитивное влияние ослабления репрессий в постсоветской республике на временное ограничение действия санкций, которые США, Евросоюз и их сателлиты до сих пор применяют к официальному Минску. По мнению Freedom House, Лукашенко напуган Россией.

Казахстану присвоено 24 балла и столько же — Приднестровью (Transnistria), а России — 22 балла. Даже в Молдавии, по версии Freedom House, посвободнее дышится — этому «восточному партнёру» ЕС присвоено 60 баллов.

Из среднеазиатских стран совсем плохо с правами человека в Узбекистане (3 балла), Туркмении (4 балла), Таджикистане (16 баллов). Куда лучше в Киргизии (38 баллов), но даже ей далеко до Монголии (86 баллов — самый наилучший показатель в этой части континента). Китаю присвоено 16 баллов.

Азербайджан получил 16 баллов, а Армения — 46 баллов, Нагорный Карабах — 33 балла. Грузия получили 64 балла, Абхазия — 42 балла, а Южная Осетия — 11 баллов.