Степанакерт, 27 января, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В Нагорно-Карабахской Республике подсчитали ущерб от пожаров в приграничной зоне в 2015 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

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По предварительным подсчётам, общий ущерб от возгораний в приграничной зоне в 2015 году составил свыше 160 миллионов драмов (курс драма к доллару примерно 1 — 485), убытки понесли 58 граждан.

Государственной службой по чрезвычайным ситуациям НКР зарегистрирован каждый случай возгораний, проведены расследование местности и другие необходимые мероприятия. По собранным со стороны следователей Полиции НКР материалам возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества посредством поджога, повлекшем крупный или особо крупный материальный ущерб, проведено предварительное расследование.

Согласно 9 уголовным делам, пожары возникли в результате умышленного поджога с азербайджанской стороны, а конкретно — осуществлявшими боевое дежурство военнослужащими, которые вдобавок ещё и открывали огонь по карабахским земледельцам.

Следствием было обосновано, что на административной территории Мартунинского района НКР было сожжено 120 гектаров полевых угодий или плодовых садов, материальный ущерб понесли 15 человек на общую сумму 41,6 млн драмов, на территории Гадрутского района — 79 гектаров, 4 гражданам нанесён ущерб на сумму 11,6 млн драмов, Мартакертского района — 228 гектаров, 28 граждан понесли урон на более чем 110 млн драмов.

Надо отметить, что подобная картина происходит в приграничной зоне каждое лето. Пожары наносят ущерб экономике и окружающей среде республики, вызывают угрозу человеческому здоровью и безопасности. Причинами возгорания сухой травы, наряду с жаркой погодой, часто являются обстрелы трассирующими пулями со стороны азербайджанских позиций, а также поджоги со стороны азербайджанских военнослужащих.