Ереван, 27 января, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Антикоррупционный центр Transparency International в 21 раз представила Индекс восприятия коррупции в мире. Среди 167 стран Армения занимает 95-е место — по соседству с Мали, Мексикой и Филиппинами.

transparency.org Более 6 млрд человек живут в странах, где есть серьезные проблемы с коррупцией (Обложка Индекса восприятия коррупции в мире)

Transparency International считает коррупцией любое злоупотребление служебным положением для получения личной выгоды. При составлении индекса учитываются оценки экспертов, а не столько статистические данные (количество уголовных дел или судебные решения), которые часто показывают неправильную картину.

Индекс составляется по 100-балльной системе, где 0 — признак абсолютной коррумпированности. Армения получила 35 баллов, на 2 меньше, чем в прошлом году.

Грузия занимает в индексе 48-е место, Азербайджан — 119-е, которое он делит с Россией, Гаяной и Сьерра-Леоне. Турция на 66-м месте, Иран — 130-м, Казахстан — 123, Беларусь — 107, Украина — 130, Молдова — 103.

Список самых малокоррумпированных стран возглавила Дания, получившая 91 балл. За ней следуют Франция, Швеция, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Сингапур, Канада, Германия. Самыми коррумпированными странами были признаны Южный Судан, Судан, Афганистан, Северная Корея и Сомали.

Армения продолжает оставаться в числе коррумпированных стран, несмотря на заявления властей о готовности и политической воле в борьбе с коррупцией.

В феврале 2015 года в Армении был создан Совет по борьбе с коррупцией при правительстве Армении.

Совет возглавил премьер-министр Армении Овик Абрамян. Согласно постановлению правительства, вместе с премьером с коррупцией будут бороться министр-руководитель аппарата правительства, министры юстиции и финансов, генеральный прокурор, председатель комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц, по одному представителю от оппозиционных фракций парламента, председатель Общественного совета, один представитель Союза общин Армении и два представителя гражданского общества.

Однако создание подобного совета подвергли критике представители самых разных общественно-политических слоев Армении. Представители оппозиции и общественные организации Армении наотрез отказались от работы в антикоррупционном совете, ссылаясь в частности на то обстоятельство, что вошедшие в Совет чиновники являются главными виновниками коррупции.

Премьер-министр Овик Абрамян и министр финансов Гагик Хачатрян, согласно официальным данным, являются долларовыми миллионерами, а их ближайшим родственникам принадлежат многочисленные компании, которые, также по официальным данным, приносят многомиллионные доходы.

В конце декабря 2015 года стало известно, что для более эффективной борьбы с коррупцией, правительство планирует наделить новыми полномочиями и рычагами Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц, которая в настоящее время только публикует и изучает декларации о доходах чиновников.

Представленный министром юстиции законопроект предусматривает, что комиссия может штрафовать на сумму до 1 млн драмов тех чиновников, которые не задекларируют свое имущество или попытаются скрыть доходы. Правозащитники, однако, не верят, что эта инициатива приведет к серьезным изменениям.

В опубликованном 25 июня 2015 года докладе Госдепартамента США o положении прав человека в мире в 2014 году говорится, что наиболее значительными нарушениями прав человека в Армении за 2014 год являются коррупция и непрозрачность власти. «По части Армении, наиболее значительные проблемы в области прав человека в 2014 году включали в себя системную коррупцию и отсутствие прозрачности в структурах правительства, а также ограниченную независимость судебной власти и ограничения на права граждан сменить свое правительство», — говорится в докладе.

«Коррупция является серьезной проблемой для Армении и играет большую роль в повседневной жизни страны», — заявил в сентябре посол США в Армении Ричард Миллз. Он отметил, что если не удастся решить эту проблему, это скажется на отношениях двух стран в конкретных сферах, например повлияет на инвестиции.

Несмотря на все заявления американской стороны о коррупции в Армении, правительство США продолжает финансирование антикоррупционных программ в Армении.

Правительство Армении на заседании 24 декабря одобрило программу «Содействия реализации антикоррупционной стратегии Армении», которая была подписана в рамках заключенного 28 сентября 2013 года соглашения с Агентством США по международному развитию (USAID). Как сообщил министр-руководитель аппарата правительства Армении Давид Арутюнян, программа предусматривает предоставление аппарату правительства гранта в размере до $750 тысяч. Сумма пойдет на формирование экспертной группы и приобретение технических средств.

По мнению независимых экспертов, подобные гранты не способствуют борьбе с коррупцией, а наоборот влекут за собой ее рост. В народе все получатели таких грантов с невыполнимыми и смешными названиями называют просто «грантоедами».