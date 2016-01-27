Нижний Новгород, 27 января, 2016, 16:43 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде от свиного гриппа умерло три человека. Об этом главный врач больницы №13 Нижнего Новгорода, депутат Александр Разумовский заявил на заседании гордумы 27 января.

gorduma.nnov.ru Главный врач больницы №13 Нижнего Новгорода, депутат Александр Разумовский на заседании гордумы 27 января

По его словам, на сегодня в условиях роста заболеваемости гриппом и ОРВИ для госпитализации больных с симптомами гриппа перепрофилирована нижегородская больница № 28. Кроме того, идет перепрофилирование больницы №33.

В больнице №13 в инфекционном отделении находятся 48 пациентов с гриппом. Еще четверо больных свиным гриппом находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Разумовский напомнил о необходимости прививок, которые действуют против 70% существующих вирусов гриппа. Кроме того, в местах скопления людей необходимо пользоваться медицинскими масками. Также он посоветовал начинать принимать противовирусные препараты при первых проявлениях простуды, не заниматься самолечением.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 24 января в Нижегородской области показатель заболеваемости составил 96,22 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога в 1,5 раза. Превышение эпидемических порогов отмечается среди всех возрастных групп населения. Высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется в Балахнинском, Богородском, Борском, Вачском, Семеновском и Сосновском районах.

В Нижнем Новгороде показатель заболеваемости составил 146,3 на 10 тыс. населения при эпидемическом пороге 73,6 на 10 тыс. населения.

Результаты лабораторных исследований от больных ОРВИ и гриппом говорят о преимущественном выделении вирусов гриппа А, доля которого составила 46,3% от числа обследованных лиц.

По состоянию на 25 января в Нижегородской области из-за гриппа остановлен учебный процесс в 10 школах, в одной школе-интернате и 125 классах 26 школ. Кроме того, на карантин закрыты 4 детских сада.