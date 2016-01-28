Санкт-Петербург, 28 января, 2016, 10:43 — ИА Регнум. 29, 30 и 31 января в Санкт-Петербургском кинотеатре «Аврора» пройдёт специальный показ научно-фантастического фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Как сообщили в пресс-службе кинотеатра, вниманию зрителей будет представлен отреставрированный фильм в оригинале с русскими субтитрами. Организатор события — компания «Иноекино» при поддержке радиостанции «Эльдорадио» и телеканала «Санкт-Петербург».

Цитата из к/ф «2001 год: Космическая одиссея». реж. Стэнли Кубрик. 1968. США-Великобритания Экипаж космического корабля С. С. Дискавери — капитаны Дэйв Боумэн и Фрэнк Пул

Фантастически детектив Кубрика «Космическая одиссея» вышел на экраны в 1968 году. В основе фильма — рассказ английского писателя-фантаста Артура Чарльза Кларка «Часовой». Стэнли Кубрик существенно переработал сценарий совместно с писателем, добавив новые сюжетные линии. Перед героями картины стоят вечные вопросы: Кто мы в это мире? Какое место занимаем во Вселенной? Сюжет строится вокруг двух капитанов космического корабля С. С. Дискавери Дэйва Боумэна (Кейр Дуллеа) и Фрэнка Пул (Гэри Локвуд), исследующих галактику, чтобы понять, почему инопланетяне следят за Землей.

«Если вы поймете фильм, значит, мы потерпели неудачу. Мы хотели задавать вопросы, а не отвечать на них» — говорил о фильме Артур Кларк.

Признанная сегодня шедевром научной фантастики, картина Кубрика поначалу встретила массу негативных отзывов. Фильм обвиняли в малом количестве диалогов, отсутствии динамики и слишком сложном для понимания сюжете. Картина стала экспериментом Кубрика с формой повествования: более чем двухчасовой хронометраж включал всего 45 минут диалога. Несмотря на непривычную форму подачи, фильм был хорошо встречен молодой аудиторией, а вот кинокритиками оценён гораздо позднее.

Как сообщил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM кинообозреватель Дмитрий Тёткин, «Сложность с классикой «фантастики» в том, что иногда она оказывается слишком уж отстающей от жизни. Если полёты к звёздам по-прежнему остаются невозможными, то уж компьютеры, которые выигрывают в шахматы, или военные роботы, которые убивают — уже как-то даже поднадоели по ежедневным новостям. Смотреть Кубрика стоит для того, чтобы понять, что талант художника напрямую не зависит от бюджета или специальных эффектов. Иногда и в простеньких декорациях происходит что-то, что затрагивает наши сердца. Даже в самом техническом и «постсовременном» мире главным героем всегда останется человек».

В 1991 году «Космическая одиссея» вошла в Национальный реестр фильмов США. По версии Американского института кино, сегодня работа Кубрика является лучший научно-фантастический фильм в истории Голливуда, а по версии международных кинокритиков — во всей истории мирового кино. Многие считают «Одиссею» прорывом научно-фантастического жанра, что не удивительно, поскольку фильм намного обогнал свое время по всем категориям.

Компания «Иноекино» видит своей миссией показывать зрителям киноклассику. Регулярно в кинотеатрах Санкт-Петербурга демонстрируются раритетные фильмы, многие из которых потенциальная аудитория не видела на больших экранах. Так, например, в период с 19 по 23 февраля, то есть за несколько дней до церемонии вручения «Оскара-2015», в «Авроре» пройдут ретроспективные показы лауреатов престижной кинопремии разных лет: «Лоуренс Аравийский», «Храброе сердце», «Вестсайдская история» и другие.

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