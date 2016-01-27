Лебяжье, Курганская область, 27 января, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Жители сел Прилогино, Красная Горка и Юдино Курганской области пытаются отстоять родную школу, которую районные власти решили оптимизировать в целях экономии бюджетных средств, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

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Интернет спасает школу

Первые призывы спасти Прилогинскую школу активно стали распространяться по социальным сетям с прошлой недели, когда на районном совете директоров школ сообщили главам сельсоветов и руководителям образовательных учреждений о реструктуризации в связи с сокращением финансирования образования. В частности, Прилогинскую среднюю образовательную школу планируют сделать начальной, а детей с пятого класса отправить учиться в соседнюю Арлагульскую школу.

В социальных сетях появились посты отчаяния. «Сельская школа — это единственный интеллектуальный культурный центр села, и поэтому в прямой зависимости от ее деятельности находится решение многих вопросов на селе. А из-за нехватки средств в бюджете Лебяжьевского района, нашу школу хотят закрыть. А если закроют школу, то со временем погибнет и само село», — пишет один из местных жителей.

Непродуманная экономия?

Глава Прилогинского сельсовета Николай Романов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что школу пытаются оптимизировать уж третий год.

«Что каждый раз останавливало районные власти? Наши учителя с высокой квалификацией, дети — победители олимпиад, медалисты, хорошие результаты ЕГЭ, довольно высокий процент поступающих в вузы. В школе на 70 учеников — 19 учителей. Классы небольшие. Попробуй не выучить урок. Ученик знает, что его спросят на каждом предмете — отсюда и качество. Но вот в районе говорят, что финансирование образования урезали на миллионы рублей, и сейчас вроде как роскошь содержать две средних образовательные школы, между которыми пять километров. Я говорю еще об одной школе — в соседнем селе Арлагуль. Там тоже школа на 70 человек, полный комплект учителей. И три года решался вопрос: прилогинскую или арлагульскую школы оптимизировать. Сейчас они определились в районе. А понимают, к чему это приведет? Качество образования упадет однозначно, учителя потеряют работу — уедут. Нашей школе ведь предлагают оставить одного-двух учителей начальных классов и сторожа. К слову, был я вчера в арлагульской школе — мрачно, холодно, в классах плюс семь. Как там дети занимаются, а учителя работают?».

Трудно передать переживания, которые испытывают учителя Прилогинской школы, вложившие душу в свой второй дом. Замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Прокопьева призналась корреспонденту ИА REGNUM, что не ожидала такой мощной поддержки со стороны учеников и родителей.

«Хотя бы это утешает, что твой труд ценен и не напрасен, — говорит она. — Решения окончательного нет. Лишь на уровне разговоров нас обещают реорганизовать до 1 сентября. Но в районе, как мы увидели, настроены решительно, к сожалению. Собираются нашу школу сделать 4-леткой, а наших учеников возить на автобусе. Поясню, в Прилогинской школе учатся ребята из четырех населенных пунктов: Прилогино, деревня Красная горка, Юдино и из Арлагуля 14 человек приезжает. Из Красной горки и Юдино ребят доставляют на школьном автобусе за 14 км. Выходят они в 7:30 утра, чтобы сесть в автобус, и добираются. После укрупнения добавится не только пять километров пути, но и число рейсов. Чтобы довезти более 60 человек, автобусу нужно будет возить ребят в две смены. То есть ребятам из Юдина и Красной Горки придется выходить к нему не в 7:30, а в 6:00 утра. Я не хочу как-то принизить педагогов Арлагульской школы, но их дети по показателям качества образования уступают нашим. Условия коммунальные в здании там неблагоприятные».

И если по логике — возить детей за 20 км не единожды или за 5 км — что выгодней? В чем экономия? В Арлагуле есть структурное подразделение — детский сад. Логичное продолжение — начальная школа. Зачем разрушать устоявшийся педколлектив с блестящими результатами «на выходе» в виде медалей, побед и хороших результатов по ЕГЭ? Ответы на эти вопросы корреспондент ИА REGNUM попытался найти в администрации Лебяжьевского района.

Время такое — безденежное

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 1 сентября прошлого года в рамках оптимизации системы школьного образования свою деятельность приостановили в Зауралье 17 сельских школ, а 25 — перешли на филиальную систему. «Мы не подходим огульно, по каждому случаю мы разбираемся. Но сегодня есть ситуации, когда на семь учеников в школе приходится 14 учителей», — пояснял тогда замгубернатора Александр Карпов.

Но здесь мы видим иную картину. В управлении образования Лебяжьевского района корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что оптимизация в области идет по всем бюджетным фронтам — здравоохранение, образование, культура. И, возможно, в Лебяжьевском районе реструктуризация с оптимизацией коснутся еще ряда школ. Время такое — безденежное. Безусловно, будут выезды в коллективы школ, с людьми посоветуются, их услышат, заверили чиновники.

В приемной народных избранников корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что депутаты Лебяжьевского района вопрос об оптимизации образовательных учреждений будут обсуждать 18 февраля.

«В этом году нам значительно урезали финансирование школ — на 11 млн рублей! Это огромная сумма! Если раньше нам выделяли 95 млн рублей, то сейчас только 84 млн рублей. В настоящее время мы готовим документы для экономического обоснования оптимизации: какие-то школы придется перевести в филиалы, а какие-то закрыть. И речь идет о ряде сельских школ», — заявил Краснобаев «URA.RU».

С первыми лицами района, увы, разговор был коротким: «Шлите официальный запрос». Однако, как сообщил изданию первый заместитель главы Лебяжьевского района Евгений Краснобаев, предложение по оптимизации сети учреждений образования район должен представить в правительство Курганской области до 18 февраля.

Что же тогда будут обсуждать районные депутаты 18 февраля? Видимо, согласованное с областью решение.

Напомним, 3 декабря 2015 года президент России Владимир Путин в своём ежегодном послании заявил, что у молодежи должны быть обеспечены равные возможности для жизненного старта, вне зависимости от места проживания и достатка родителей. Он обратил внимание на рост числа школьников в РФ и необходимость ввода дополнительных мест в школах. «В следующем году на ремонт, реконструкцию и строительство учебных заведений правительство выделит до 50 млрд рублей», — сказал глава государства.