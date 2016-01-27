Чанша, Китай, 27 января, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Власти провинции Хунань подтвердили факт нового заражения человека вирусом H7N9, также известного как птичий грипп.

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33-летний пациент, чья фамилия не сообщается, в настоящее время проходит лечение в одной из больниц провинции Хунань. Состояние пациента оценивается как тяжелое. В результате расследования было выяснено, что перед заболеванием пациент не имел контактов с птицами. В настоящее время медики проверяют всех людей, с которыми контактировал пациент в последнее время, пишет «Синьхуа».

Отдельные случаи заражения вирусом H7N9 были зафиксированы ранее в Шанхае, провинциях Гуандун, Чжэцзян и Фуцзянь. По состоянию на сегодняшний день, вирус H7N9 привел к гибели двух человек в Китае.