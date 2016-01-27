Веллингтон, 27 января, 2016, 14:20 — ИА Регнум.

Национальная платежная система Китая UnionPay в ближайшее время заработает на территории Новой Зеландии. Это стало возможным благодаря достигнутой договоренности между крупнейшим новозеландским банком ANZ и китайской стороной.

finance.ifeng.com

27 января генеральный директор банка ANZ Дэвид Хиско сообщил о достигнутых договоренностях с представителями China UnionPay. Со следущей недели все отделения и банкоматы ANZ начнут принимать кредитные и дебетовые карты UnionPay, пишет «Жэньминь жибао».

ANZ станет первым банком на территории Новой Зеландии, терминалы которого смогут поддерживать функцию бесконтактной оплаты с карт UnionPay. Генеральный директор подчеркнул, что за 2015 г. количество граждан КНР, посетивших Новую Зеландию, увеличилось на 35%. Рост популярности курортов Новой Зеландии среди граждан КНР стал одной из причин начала работы крупнейшего новозеландского банка с китайской национальной платежной системой.