Москва, 27 января, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму предупредило неорганизованных российских туристов, выезжающих на территорию Турции, о возможных атаках ИГИЛ, сообщили в Ростуризме.

Фотокадр на память о путешествии

«По данным компетентных органов, лидеры международной террористической организации ИГИЛ планируют захваты заложников из числа граждан Российской Федерации, находящихся в Турецкой Республике. Заложники могут переправляться на подконтрольные боевикам территории для проведения публичных казней и использования в качестве «живых щитов» в боестолкновениях с сирийскими правительственными и коалиционными войсками», — говорится в официальном сообщении Ростуризма.

Ведомство рекомендовало всем неорганизованным туристам, выезжающим в Турцию, принять все возможные меры по обеспечению личной безопасности.