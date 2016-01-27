Калуга, 27 января, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Сегодня, 27 января, в Калуге состоялось первое в 2016 году заседание городского парламента.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, глава городского самоуправления Александр Иванов поздравил коллег и пожелал им успешной работы.

Депутаты внесли технические поправки в бюджет областного центра. Уточнен предельный объём муниципального долга и муниципального внутреннего долга на 2016 год, а также верхний предел долга по муниципальным гарантиям.

Парламентариями принято решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными предложено признать тепловые сети и сети горячего водоснабжения в районе дома № 96 по улице Плеханова.

Председателем комиссии по муниципально-частному партнёрству был избран депутат Денис Курганов. Также были внесены технические поправки в положение об управлении строительства и земельных отношений, утверждён план работы городской думы на 2016 год, изменены границы территориальных общин «Малинники», «Колюпаново», «Турынино» и «Северный».

В ходе часа контроля была заслушана информация об уборке дорог, дворов и тротуаров.

Председатель комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктор Борсук предложил внести изменения в технологию уборки от снега улиц города: по мнению депутата, существующая схема способствует возникновению пробок и заторов, неубранный снег в прилотковой части сужает проезжую часть, а для эффективной чистки многих улиц второй категории не обязательно использовать колонны из трёх-пяти машин, препятствующих движению транспорта. Также Виктор Борсук предложил увеличить количество знаков, запрещающих парковку в ночное время по чётным или нечетным дням, и внести изменения в правила благоустройства города в части уменьшения прилотковой части дорог. Эти предложения будут проработаны управлением городского хозяйства.

Депутат Максим Платов озвучил проблемы жильцов дома № 188 по улице Суворова: у дома фактически нет дворовой территории и места для парковки личного транспорта, машины жильцам дома приходится оставлять вдоль улицы Суворова, а из-за запрета парковки в ночное время их регулярно забирает эвакуатор. Было принято решение рассмотреть данную ситуацию на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Глава городского самоуправления Александр Иванов призвал калужан активнее участвовать в уборке прилегающих территорий предприятий и организаций, в первую очередь расположенных в центре города. Уборка придомовых территорий в настоящее время ведётся 64 управляющими компаниями, располагающими 634 дворниками и 52 единицами техники. Кроме того, 20 единиц техники привлекаются для уборки дворовых территорий по заявочной схеме по договорам. По итогам проверок специалистами управления городского хозяйства выявлены нарушения при уборке территорий 1519 многоквартирных домов, обслуживают которые 30 управляющих компаний. Наибольшее количество нарушений приходится на ООО «Калуга-заказчик», ООО «Калуга — сервис», ООО «УК жилищным фондом», ООО «УК Правобережье», ООО «Белый город», ООО «Техно-Р», «ЖРЭУ-6» и ООО «Жилсервис плюс». Информация о выявленных нарушениях направлена в Государственную жилищную инспекцию.

В ходе часа контроля депутаты обсудили изменения жилищного законодательства в 2016 году в части структуры платы населения за жилищно-коммунальные услуги. В июне 2015 года Государственной думой был принят Федеральный закон № 176, который вступит в силу с 1 апреля 2016 года. Данный закон предусматривает перевод услуг по общедомовым нуждам из разряда коммунальных в разряд жилищных. Первоначальное включение в плату за содержание жилого помещения расходов на ОДН будет производиться, исходя из нормативов потребления ОДН, при этом не требуется решение общего собрания собственников. Позже размер платы за содержание жилья, с учётом расходов на ОДН, должны будут утвердить собственники на общем собрании либо в размере норматива, либо в большем размере. Народные избранники приняли решение тщательно проработать этот вопрос и выяснить, по каким нормативам и правилам будут начисляться платежи и вестись расчёты.

Депутатами городской думы было инициировано создание рабочей группы по данному вопросу, в состав которой вошли депутаты от всех фракций и представители городской управы. Планируется также привлечь к работе специалистов Государственной жилищной инспекции и представителей ресурсоснабжающих организаций.